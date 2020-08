Ufer-Betretungsverbot in Sipplingen - so lief es am Wochenende ab

Coronabedingt ist in Sipplingen (Bodenseekreis) am Wochenende der gesamte Uferbereich am Bodensee gesperrt worden. Der Ordnungsdienst kontrollierte das Betretungsverbot. Nicht alle hatten Verständnis.