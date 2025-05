Kampagne soll Realschüler aus Kißlegg vor Online-Gefahren schützen

Wie mit Hass und Hetze sowie Fake-News in sozialen Medien umgehen? Das sollten am Dienstag rund 120 Schülerinnen und Schüler der Realschule Kißlegg (Kreis Ravensburg) herausfinden.

Hass und Hetze sowie Falschmeldungen im Netz: Wie geht man damit als Schüler um und was kann man dagegen tun? Mit dieser Frage beschäftigten sich am Dienstag rund 120 Fünft- und Achtklässler der Realschule Kißlegg (Kreis Ravensburg). Hintergrund ist die Kampagne "BITTE WAS?! Kontern gegen Fake und Hass" des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg.

Schüler konnten in Workshops Kurzvideos drehen

Für die Schülerinnen und Schüler gab es am Vormittag insgesamt sechs Workshops unter anderem zu Themen "Umgang mit Fake News“, "Respektvoller Umgang im Netz" und "Schönheitsideale im Netz“, heißt es in einer Mitteilung des Landesmedienzentrums. Es war mit seiner Kampagne bislang schon in gut 50 Schulen im Land zu Gast. Ziel sei es gewesen, mit Hilfe von Referenten Songs, Podcasts oder etwa Kurzvideos zu den verschiedenen Themen zu erstellen, so Martin Weishaupt, Rektor der Realschule Kißlegg.

Ein Schüler aus Kißlegg beteiligt sich an der Videoproduktion im Workshop "Kontern gegen Hass und Hatespeech - Filmworkshop". Pressestelle Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Präsentiert wurden die Ergebnisse am Nachmittag um 14 Uhr. Dazu waren alle Lehrer, Schüler und deren Eltern sowie Ehrengäste geladen, erklärt Weishaupt. Weishaupt zufolge wurde die Präsentationsshow von Influencer Marco Strecker aus Leutkirch im Allgäu moderiert. Der 23-Jährige habe dann auch seine eigenen Erfahrungen mit Hass, Hetze und Fake-News im Netz geschildert. Laut dem Landesmedienzentrum zählt der Influencer knapp fünf Millionen Follower allein auf TikTok. Er wurde mit Comedy-Videos bekannt.

Content Creator Marco Strecker beantwortete die Fragen von Schüler und Schülerinnen zum Thema Social-Media. Pressestelle Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Kampagne kommt im Auftrag des Landes an die Schulen

Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bringt die Kampagne "BITTE WAS?! Kontern gegen Fake und Hass" im Auftrag des Kultusministeriums an die Schulen, die sich dafür bewerben können. In Kißlegg umgesetzt wurde die Kampagne in Kooperation mit der Realschule und dem Kreismedienzentrum Ravensburg. Die Kampagne ist Teil der Aktion "#RespektBW". Mit ihr wirbt die Landesregierung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine respektvolle Diskussionskultur in den sozialen Medien.

Hassbotschaften, persönlichen Beleidigungen, Desinformationen und Verschwörungstheorien begegnen Kinder und Jugendlichen in sozialen Medien immer öfter. So wurden laut einer Studie aus dem Jahr 2024 mehr als die Hälfte aller Jugendlichen im Internet mit beleidigenden Kommentaren und Fake News konfrontiert, Tendenz steigend.