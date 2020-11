per Mail teilen

Zur schnelleren Kontaktnachverfolgung empfiehlt das Konstanzer Gesundheitsamt, ein Kontakt-Tagebuch zu führen. Unterdessen sind Kontakte beispielsweise in Fahrgemeinschaften in bestimmten Fällen zulässig.

Das Infektionsgeschehen sei langsam im diffusen Bereich, so Hannes Winterer vom Konstanzer Gesundheitsamt. Weil das Hauptaugenmerk trotzdem weiterhin auf der Nachverfolgung von Kontakten liege, sei es wichtig, ein Kontakt-Tagebuch zu führen. Das gelte für alle gesunden Menschen und sei für den Fall gedacht, dass man sich mit Corona anstecke.

Ins Kontakt-Tagebuch gehören Namen und Orte

Man solle abends auf dem Smartphone oder einem Zettel notieren, mit wem man Kontakt hatte, so Hannes Winterer. Zudem solle man aufschreiben, wo man war und wo gegebenenfalls Mindestabstände nicht eingehalten werden konnten, wie beispielsweise im Bus oder beim Einkaufen. Eine solche Liste sei für das Gesundheitsamt eine große Hilfe. So könnten die Infektionsketten schneller erfasst werden. Unter Kontrolle bekomme man die Pandemie nur, wenn weiterhin jeder aufpasse und Verantwortung zeige, appellierte zudem der Konstanzer Landrat Zeno Danner (parteilos).

Corona-Vorschrift zu Fahrgemeinschaften

Fragen werfen die Vorschriften zu Fahrgemeinschaften auf. Kann eine Mutter, die bislang immer Klassenkameraden ihres Sohnes im Auto mit zur Schule genommen hat, dies weiterhin tun? Antwort gibt es auf der Corona-Homepage des Landes. Laut Corona-Vorschrift dürfen in einem Privatfahrzeug nur Menschen aus zwei Hausständen mitfahren. Unter dem Suchbegriff "Fahrgemeinschaft" heißt es aber: Gibt es keine Alternative, dann dürfen auch Menschen aus mehr als zwei Hausständen eine Fahrgemeinschaft bilden, um zur Arbeit oder zur Schule zu kommen. Für alle besteht dann Maskenpflicht. Und für Schüler gilt: Sie sollten alle in dieselbe Klasse gehen, so das Sozialministerium.