per Mail teilen

Die Stadt Konstanz und die Gemeinden Allensbach und Reichenau schreiben ihren gemeinsamen Mietspiegel fort. Dafür erhalten zufällig ausgewählte Mieterinnen und Mieter in den nächsten Tagen einen Brief mit Fragebogen. Abgefragt werden unter anderem der Mietpreis, die Wohnlage, die Größe und der Zustand der Wohnung. Der Mietspiegel soll einen Überblick über den Mietmarkt bieten und sowohl Vermietern als auch Mietern nützen, heißt es in einer Pressemitteilung.