Konstanzer Start-Up für Bundespreis nominiert

Das Konstanzer Start-Up "Heldenbrot" ist für den Bundespreis "Zu gut für die Tonne" nominiert. Am Freitagvormittag wird der Preis für Nachhaltigkeit in Berlin verliehen.

In Berlin findet am Freitagvormittag die Verleihung des Bundespreises "Zu gut für die Tonne" statt. Unter den Nominierten in der Kategorie Landwirtschaft und Produktion ist als Einziges aus Baden-Württemberg das Konstanzer Start-Up "Heldenbrot". Das Unternehmen kauft übrig gebliebene Backwaren von Bäckereien auf und verarbeitet sie zu feinem Granulat. Daraus werden dann unter anderem Brotlinge, Kekse, Nudeln und Flips hergestellt.

Konstanzer bereits bekannt für "Knödelkult"

Hinter "Heldenbrot" steht die Konstanzer Kultimativ GmbH. Bekannt ist das Start-Up bereits als Macher von "Knödelkult". Bei "Knödelkult" hatten die Konstanzer altes Weizenbrot in Einmachgläsern zu Knödeln weiterverarbeitet. Bei "Heldenbrot" werden seit vergangenem Sommer nun auch nicht verkaufte Brote mit Saaten oder Laugenbrötchen wiederverwertet.

Projekte gegen Lebensmittelverschwendung

Mit dem Bundespreis "Zu gut für die Tonne" zeichnet das Bundeslandwirtschaftsministerium Projekte aus, die dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Eine achtköpfige Jury hat in diesem Jahr aus 93 Einreichungen die 16 Nominierten ausgewählt. Die Gewinner werden unter anderem Teil eines Netzwerkes, in dem sie sich austauschen können. Zudem werden laut dem Ministerium Förderpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro für Konzepte und Projekte verliehen, die sich in der Start- oder Entwicklungsphase befinden.