Kostümverkauf am Stadttheater Konstanz

Das Stadttheater Konstanz hat am Samstag einen Teil seiner Kostüme verkauft. Der Grund: Der Fundus platze aus allen Nähten. Auf der nach echten Schätzen sind viele Interessierte gekommen.

Kostüme aus vergangenen Spielzeiten, verrückte Teile und echte Hingucker - das hat das Stadttheater Konstanz bei seinem Kostümverkauf am Samstagnachmittag versprochen. Unter dem Motto "WEITERTRAGEN" hat Fundusleiter Joachim Steiner wahre Schätze aus seinem Reich der Kostümträume herausgeholt. Somit wolle man durch die Wiederverwendung der Kleidung auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, hieß es vom Theater.

Prachtvolle Kostüme stehen zum Verkauf. Wie etwa diese hier aus dem Theaterstück "Cyrano der Bergerac", das im Sommer 2018 auf dem Konstanzer Münsterplatz aufgeführt wurde. Pressestelle Ilja Mess

Modern oder doch Barock?

Weil inzwischen in vielen Inszenierungen moderne Klamotten getragen werden, kamen auch alltagstaugliche Jacken, Westen, Hosen, Röcke, Hemden, die auf der Bühne getragen wurden, in den Verkauf. Doch Fans von außergewöhnlichen Kleidungsstücken sind ebenfalls fündig geworden. Denn viele Stücke wurden jeweils für die Theaterstücke angefertigt. Und bei Preisen zwischen fünf und 100 Euro seien die einzigartigen Kleidungsstücke sogar recht günstig, so das Theater.

Für das Theater hat der Kostümverkauf zwei Vorteile: Der Fundus, der überquillt, wird etwas leerer, und die Theaterkasse freut sich über die Einnahmen.