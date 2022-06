per Mail teilen

Konstanz bekommt ein digitales Stadtmagazin: Die Finanzierung sei gesichert, so die Initiatoren. Am Mittwochmittag endete das Crowdfunding für das gemeinnützige Projekt mit Namen "Karla". Mehr als 1.000 Unterstützer kamen zusammen, das Spendenziel von 80.000 Euro wurde übertroffen. Ziel ist es, für mehr Medienvielfalt in Konstanz zu sorgen.