Das vor einer Woche in Konstanz gestartete Seniorentaxi ist bisher gut angenommen worden, sagte auf Nachfrage des SWR ein Sprecher der Konstanzer Stadtwerke. Bis Mitte der Woche hätten täglich 30 bis 60 Senioren das Angebot der Stadt genutzt. Dann sei die Nachfrage witterungsbedingt zurückgegangen. In Konstanz können derzeit Senioren entlang der regulären Busrouten mit einem Taxi fahren. Die Fahrt kostet soviel wie ein Busticket. So können Senioren Fahrten in vollen Bussen vermeiden. Ziel ist es, sie vor Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen.