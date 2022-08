per Mail teilen

Die Konstanzer Rathausoper feiert am Freitagabend Premiere. Gespielt wird die komische Kammeroper "Gelegenheit macht Diebe" von Gioachino Rossini.

Nach den Corona-Einschränkungen feiert die Konstanzer Kammeroper wieder eine Premiere in üblicher Größe. Für Gioachino Rossinis Einakter "Gelegenheit macht Diebe" wird der historische Innenhof des Rathauses wieder einmal zur Bühne.

Mehr dazu von SWR-Reporterin Stefanie Baumann:

In der komischen Oper geht es um eine verrückte Verwechslungsgeschichte: Vertauschte Koffer, ein falscher Bräutigam und ein Verwirrspiel rund um die Liebe sorgen für ein Opernspektakel unter freiem Himmel.

Konstanzer Mezzosopranistin ist mit von der Partie

Präsentiert wird die Aufführung von einem zwölfköpfigen Kammerorchester sowie sechs Solistinnen und Solisten. Mit dabei ist erstmals die Konstanzer Mezzosopranistin Maria Reina Nacarro in der Rolle der Ernestina. Die musikalische Leitung liegt wieder bei Eckart Manke, die Inszenierung der Oper im Rathaushof gestaltet zum dritten Mal Daniel Grünauer.

Freilichtaufführungen seit 40 Jahren

Nach den Einschränkungen durch Corona in den vergangenen Jahren, stehen im Innenhof des Rathauses wieder rund 230 Sitzplätze zur Verfügung. Die Oper geht auf eine private Initiative zurück, der damalige künstlerische Leiter Peter Bauer gründete 1982 das Kulturevent. Seither führt die Freilichtbühne jeden Sommer eine Operninszenierung. Bei schlechtem Wetter wird dieses Jahr jeweils in der Spiegelhalle des Theaters am Konstanzer Hafen gesungen.