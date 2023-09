Konstanzer Polizei fahndet nach vermisstem Kuscheltier

Ungewöhnlicher Vermisstenfall - ein vierjähriger Junge hat die Polizei Konstanz um Hilfe bei der Suche nach seinem Kuscheltier gebeten. Als Freund und Helfer haben sich die Beamten des Falles angenommen.

Ein vierjähriger Junge aus Unterfranken ist auf der Suche nach seinem Kuscheltier und hat dafür nun die Polizei in Konstanz um Unterstützung gebeten. Weil er das Kuscheltier bei einem Besuch am Bodensee verloren hat und so sehr vermisst, hat die Mutter im Namen ihres Sohnes eine E-Mail an die Polizei geschrieben. Die startete prompt die Fahndung.

Kuscheltier nach Spielplatzbesuch verschwunden

Verloren hat der Junge laut Polizei das Kuscheltier am vergangenen Wochenende im Stadtgarten in Konstanz. Gemeinsam mit seiner Mutter hatte er Verwandte besucht und war dort auf einem Spielplatz. Bei der Vermissten handelt es sich um eine grau-weiß getigerte Katze aus Stoff. Ein Fahndungsfoto liegt der Polizei nicht vor.

Polizei Konstanz bittet um Zeugenhinweise

Auch wenn die Polizei in Konstanz natürlich eigentlich nicht für verlorene Kuscheltiere zuständig ist, hat sie bei diesem außergewöhnlichen Fall eine Ausnahme gemacht. Erste Ermittlungen beim eigentlich zuständigen Fundbüro der Stadt Konstanz blieben allerdings erfolglos. Dort war kein Kuscheltier zu finden, auf das die Beschreibung passt. Deshalb wendet sich das Polizeipräsidium jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe. Auch Beamtinnen und Beamten, die in Konstanz auf Streife sind, würden die Augen offen halten, hieß es von der Polizei.