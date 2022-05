Netzwerk "Startpunkt Leben" erhält Deutschen Kita-Preis

per Mail teilen

Das Konstanzer Netzwerk "Startpunkt Leben" ist am Montagabend in Berlin mit dem Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet worden. Es belegte in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" den zweiten Platz und erhielt 10.000 Euro Preisgeld.

Das Konstanzer Netzwerk "Startpunkt Leben" ist eine Kooperation der Stadt Konstanz mit freien Trägern. An dieses können sich Schwangere und Eltern von Kindern im Baby- oder Kleinkindalter mit allen Anliegen wenden. Die Auszeichnung wird unter anderem vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jungendstiftung vergeben.