Das Landgericht Konstanz hat einen 42 Jahre alten Mann wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das sagte eine Gerichtssprecherin auf SWR-Anfrage. Der Mann hatte vergangenes Jahr seinen 37-jährigen Mitbewohner in Konstanz nach einem Streit mit mehreren Messerstichen getötet. Er werde in der Psychiatrie untergebracht, so die Gerichtssprecherin, da er an einer paranoiden Schizophrenie leide.