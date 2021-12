Kreistag entscheidet über Krankenhaus-Resolution

Im Konstanzer Kreistag soll am Montag einer Resolution zugestimmt werden. Sie trägt den Titel "Krankenhäuser in der Krise", es geht um die dramatische Unterfinanzierung der Krankenhäuser und deren Auswirkungen. Die Resolution richtet sich an die Bundes- und Landespolitik. Die Krankenhäuser im Kreis Konstanz und in ganz Baden-Württemberg stünden finanziell und personell mit dem Rücken an der Wand, heißt es in der Resolution. Das Problem habe sich durch die Corona-Pandemie zugespitzt. Die Kreise könnten die horrenden Fehlbeträge auf Dauer nicht allein übernehmen, so die Resolution. Gefordert wird deshalb unter anderem, dass Bund und Land bereits fürs kommende Jahr Gelder in Aussicht stellen. Und, dass sich die Politik dafür einsetzt, dass Berufe und Arbeitsbedingungen in Kliniken attraktiver werden. Der Kreis Konstanz plant im kommenden Jahr Unterstützungen für die Kliniken in Höhe von 13 Millionen Euro.