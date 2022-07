Konstanzer Kreistag stimmt Umstrukturierung des Klinikverbundes zu

Im Landkreis Konstanz soll es künftig nur noch zwei Krankenhäuser geben. Der Konstanzer Kreistag hat am Montag einer Umstrukturierung zugestimmt. Die Klinik in Radolfzell wird geschlossen.

Die Entscheidung im Kreistag fiel mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung. Das Klinikum Konstanz bleibt, das Krankenhaus Radolfzell wird langfristig geschlossen und ein zweites Klinikum entsteht an noch nicht bekannter Stelle im Kreis. Ein Gutachten empfahl die Umstrukturierung des Gesundheitsverbundes des Kreises (GLKN) wegen hoher jährlicher Verluste. Landrat Zeno Danner (parteilos) sprach von einem "großen Beschluss". Die Umstrukturierung soll bis 2031 abgeschlossen sein.

Kosten für Klinikneubau bis zu 500 Millionen Euro

Der Beschluss sieht vor, dass in einem ersten Schritt ein Medizin-Konzept erarbeitet werden soll. Es legt fest, welche Klinik im Kreis künftig welche Leistung anbietet. Wenn möglich, sollen Doppelstrukturen vermieden werden. Das Konzept soll bis Ende des Jahres fertig sein. Dann werde geprüft, wie groß die neue Klinik tatsächlich sein muss. Erst danach werde ein passender Standort gesucht, hieß es im Kreistag. Ein Neubau könnte geschätzt bis zu 500 Millionen Euro kosten.

Gutachten zu möglicher Modernisierung der Klinik in Singen

Die Verwaltung hatte den Kreisräten auf Grundlage eines Gutachtens die Beschränkung auf zwei Klinikstandorte vorgeschlagen. Die Häuser in Radolfzell und Singen hätten einen hohen Modernisierungsbedarf. Eine Sanierung des Standortes Radolfzell lohne sich nicht, heißt es im Gutachten. Ob es Sinn macht, das Krankenhaus in Singen zu modernisieren und dann auf einen Neubau an anderer Stelle zu verzichten, soll noch in einem weiteren Gutachten untersucht werden. Das hat der Kreistag ebenfalls beschlossen.