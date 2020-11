per Mail teilen

Die Kläranlage in Konstanz beteiligt sich an einer bundesweiten Studie zum Nachweis von Coronaviren im Abwasser. Vier Wochen lang sollen Proben in Leipzig untersucht werden, teilte die Stadt mit. Die Untersuchungen haben bereits begonnen. Ein Nachweis von Coronaviren im Abwasser könnte als Frühwarnsystem für lokale Corona-Ausbrüche dienen.