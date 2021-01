Haben Tiere einen sechsten Sinn und können Erdbeben früher wahrnehmen? Das haben Forscher des Max-Plack-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz gemeinsam mit der Universität Konstanz in einem internationalen Kooperationsprojekt untersucht. Dazu haben die Forscher Kühen, Schafen und Hunden auf einem Bauernhof inmitten einer Erdbebenregion in Norditalien Sensoren am Halsband befestigt. Laut einer Mitteilung wurden die Bewegungen der Tiere über Monate hinweg aufgezeichnet. Die Auswertung der Daten zeigte, dass sich die Tiere in den Stunden vor Erdstößen außergewöhnlich unruhig verhielten. Wie sie bevorstehende Erdbeben erspüren können, sei jedoch noch unklar und Gegenstand weiterer Forschung.