Meilenstein in der Antibiotika-Forschung: Wissenschaftler der Uni Konstanz haben eine neue Wirkstoffklasse identifiziert, die Tripper-Keime besiegen könnte.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Konstanz und Wien ist eigenen Angaben zufolge ein Durchbruch in der Antibiotika-Forschung gelungen. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt haben sie eine neue Klasse von Antibiotika identifiziert, die sich als wirksam gegen das Bakterium "Neisseria gonorrhoeae" erweisen hat, das die Geschlechtskrankheit Tripper verursacht.

Neues Antibiotikum: Einzigartige Wirkungsweise

Die neu entdeckte Wirkstoffklasse, Alkyl-Quinolone genannt, zielt laut der Forschungsergebnisse auf einen Selbstzerstörungsmechanismus in den Bakterien ab und ist auch gegen resistente Stämme effektiv. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "Nature Microbiology" veröffentlicht.

Tripper (Gonorrhö) Tripper ist eine sexuell übertragbare Infektion, verursacht durch das Bakterium "Neisseria gonorrhoeae". Die Symptome umfassen Brennen beim Wasserlassen, Eiterausfluss und Schmerzen im Unterbauch. Die Übertragung erfolgt durch ungeschützten vaginalen, analen oder oralen Sex. Eine Diagnose wird durch eine Urinprobe oder einen Abstrich gestellt. Unbehandelt kann Tripper zu Unfruchtbarkeit und anderen Komplikationen führen. Prävention erfolgt unter anderem durch Kondome.

Gonokokken: Eine wachsende Bedrohung

Gonokokken sind spezialisierte Bakterien, die ausschließlich beim Menschen vorkommen und sich auf Schleimhäute des Genitaltrakts beschränken, heißt es von der Uni Konstanz. Ihre Fähigkeit, schnell Resistenzen zu entwickeln, mache sie zu einer ernsthaften Bedrohung. In den vergangenen Jahren seien Stämme aufgetreten, die gegen alle bisherigen Antibiotika resistent seien - sogenannte Superbugs.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat laut Uni Konstanz bereits mehrfach vor der Zunahme antibiotikaresistenter Keime gewarnt. Sie stellten eine ernsthafte Bedrohung für die globale Gesundheit dar. In diesem Zusammenhang hat die WHO eine Liste der kritischsten Bakterien veröffentlicht, zu denen auch "Neisseria gonorrhoeae" gehört. Die neu entdeckten Wirkstoffe könnten nun einen Wendepunkt im Kampf gegen diese Problemkeime markieren, so die Forschenden.

Gezielt gegen den Tripper

Im Gegensatz zu herkömmlichen Antibiotika, die oft auch nützliche Bakterien schädigen, greift das neue Antibiotikum laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gezielt nur die schädlichen Gonokokken an. Es bestehe die Hoffnung, dass ähnliche Wirkstoffe in Zukunft auch gegen andere resistente Keime eingesetzt werden könnten.