Corona-Tests für alle Beteiligten, ständiges Lüften und kein Publikum im Saal: So hat der SWR trotz Pandemie eine Konstanzer Saalfastnacht möglich gemacht.

Gerade in diesem Jahr müssen wir den Leuten daheim Traditionelles und vor allem gute Laune ins Wohnzimmer bringen - so die Meinung der Künstlerinnen und Künstler und des SWR. Deswegen wurde die Sendung in Konstanz kürzlich voraufgezeichnet. Hier ein Zusammenschnitt der schönsten Szenen.