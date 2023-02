Die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil ist einer der Höhepunkte der Saalfastnacht am Bodensee. Das mehr als dreistündige Narrenspiel wird vom SWR Fernsehen am Dienstag live übertragen. In diesem Jahr steht Christiana Gondorf zum ersten Mal in der Bütt - als Fischerin vom Bodensee. Unsere Reporterin Esther Leuffen hat Christiana Gondorf auf einer Probe getroffen: