Die Stadt Konstanz und die Stadtwerke wollen Treibhausgas- Ausstöße sichtbar machen. Sie machen mit bei einem Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Dabei werden energiewirtschaftliche und kommunale Daten erfasst und in Treibhausgas-Ausstöße umgerechnet. So soll sichtbar gemacht werden, wie viele Treibhausgase wo in der Stadt entstehen. In einem zweiten Schritt könnten dann Lösungen zur Verringerung erarbeitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.