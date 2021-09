Die Stadt Konstanz will den Ausbau von Photovoltaik voranbringen und beteiligt sich am bundesweiten sogenannten "Wattbewerb". Es gewinnen die Städte, die bis 2024 die höchste Zunahme an Photovoltaik-Leistung erreicht haben. In Konstanz gibt es aktuell mehr als 1.500 Photovoltaikanlagen im Netz der Stadtwerke.