Die Stadt Konstanz will nach eigenen Angaben die innovativste und bürgerfreundlichste Stadtverwaltung in Baden-Württemberg werden. Das Projekt "Change 2030 – Zukunft findet Stadt" habe Oberbürgermeister Uli Burchardt ins Leben gerufen. Dazu gehöre etwa Dienstleistungen noch stärker an den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger auszurichten und digitales Arbeiten und Kommunizieren zu erleichtern.