Der Konstanzer Gemeinderat hat am Donnerstag für die schnelle Verbesserung der Situation von Obdachlosen in der Stadt gestimmt. Unter anderem soll eine zweite Wärmestube und eine weitere Notunterkunft eingerichtet werden. Zudem werde Wohnraum für Quarantänefälle angemietet. Die Sozialarbeiter der AGJ und die Stadt betreuen in Konstanz rund 250 wohnungslose Menschen.