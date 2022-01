Weniger Arbeitslose in der Region im September

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist deutlich zurückgegangen. So waren im September laut der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg in den Kreisen Bodensee, Konstanz und Ravensburg rund 13.200 Menschen arbeitslos, rund fünf Prozent weniger als im August. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent steht der Agenturbezirk nach der üblichen Sommerflaute gut da. Die Region liegt unter dem Landesschnitt von 3,7 Prozent und bietet derzeit rund 8.000 freie Stellen. Gegenüber dem September des Vorjahres sank die Arbeitslosenzahl sogar um ein Viertel. Viele jungen Menschen hätten jetzt eine Ausbildung begonnen oder könnten dies bei über 1.000 freien Lehrstellen noch tun, so die Arbeitsagentur.