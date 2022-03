Wenige Corona-Impfungen in Apotheken am Bodensee und in Oberschwaben

Seit einem Monat bieten einige Apotheken in der Region Bodensee-Oberschwaben Corona-Impfungen an. Doch der Ansturm halte sich in Grenzen, berichten die Verantwortlichen in den Apotheken.

Man impfe nicht im großen Maßstab, heißt es aus einer Apotheke in Konstanz. In der Regel setzte man zwischen sechs und zehn Spritzen in der Woche. Ähnliche Zahlen nennen auch Apotheken in Tengen (Kreis Konstanz) und Weingarten (Kreis Ravensburg).

Senioren schätzen terminlose Impfung in der Apotheke

Genutzt würde das Angebot meist von älteren Menschen. Für sie sei es praktisch, dass sie für die Impfungen in den Apotheken keinen Online-Termin machen und meist keine weiten Wege zurücklegen müssten, so die Apothekerin in Weingarten.

Das sieht ein Apotheker aus Tengen ähnlich. Er hofft, dass Apotheken auch bald Grippeimpfung anbieten dürfen. Er vermutet, dass sich viel mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen würden, wenn es ein niederschwelliges Angebot in Apotheken geben würde.

Nachfrage nach Impfungen allgemein zurückgegangen

Obwohl sich der Ansturm in Grenzen halte, sei es richtig gewesen, die Apotheken in das Impfangebot miteinzubeziehen, gerade im Hinblick auf eine potentielle Welle mit Viertimpfungen, so die Apothekerin aus Weingarten. Die Zahlen der Corona-Impfungen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist generell stark zurückgegangen.