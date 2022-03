Der Gemeinderat Konstanz hat am Donnerstagabend vorerst keine Ausweitung der Leinenpflicht für Hunde beschlossen. Man wolle zunächst ein Bürgerbeteiligungsverfahren starten, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Leinenpflicht für Hunde besteht in Konstanz bereits in einigen Gebieten, etwa in der Innenstadt. Nun wurde über eine Ausweitung der Leinenpflicht auf das ganze Stadtgebiet diskutiert.