Pfingstfeiertage, Schulferien und die angekündigten Corona-Lockerungen sorgen dafür, dass viele Touristen in den kommenden Tagen an den Bodensee kommen wollen. Gastronomen bereiten sich darauf vor.

Es gebe großes Interesse, sagt eine Sprecherin der Gesellschaft Deutscher Bodenseetourismus in Friedrichshafen. Nach dem Lockdown wollten viele nur noch raus, das schlechte Wetter könne daran nichts ändern. Die Tourismusbüros etwa in Kressbronn (Bodenseekreis) und Konstanz bestätigen diesen Eindruck.

Starken Andrang erwarten auch die Campingplätze. Die Anlage in Kressbronn-Gohren ist in den Pfingstferien nach Betreiberangaben ausgebucht. Es bedeute aber viel Arbeit, den Betrieb so kurzfristig zu organisieren.

Hotels und Restaurants bereiten sich auf Öffnungen vor

Ein halbes Jahr hatten auch Hoteliers und Gastronomen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. SWR-Reporter Wolfgang Wanner war kurz vor der Wiedereröffning bei Josef Ellgass vom Hotel Ellgass in Eglofs in der Allgäugemeinde Argenbühl (Kreis Ravensburg) und bei Marlene Rampp vom Fidelisbäck in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg).

Während Hotels, Restaurants und Campingplätze im Kreis Sigmaringen und im Bodenseekreis diesen Samstag öffnen, ist das im Kreis Konstanz schon vor einer Woche passiert. SWR-Reporterin Esther Leuffen hat in Konstanz nachgefragt, wie die Bilanz nach sieben Tagen Lockerungen ausfällt.