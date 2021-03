per Mail teilen

Im Kreis Konstanz hat sich, wie zuvor bereits im Kreis Sigmaringen, der Verdacht auf Vogelgrippe bislang nicht bestätigt. Das betätigte das Landratsamt Konstanz auf SWR-Anfrage. Bei einem Betrieb habe ein Verdacht bestanden, so die Leiterin des Konstanzer Veterinäramtes. Die Tiere wurden untersucht, die Proben erwiesen sich als negativ. In einer Woche sollen die Tiere erneut getestet werden. Bis dahin gilt in dem Betrieb Stallpflicht. Ob noch weitere Betriebe im Kreis Konstanz betroffen sind, werde noch abgeklärt. Geflügelhalter, die Tiere aus Paderborn erhalten haben, werden gebeten, sich beim Landratsamt zu melden.