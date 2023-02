per Mail teilen

Die Stadt Konstanz sucht ehrenamtliche Arbeitsplätze für geduldete Geflüchtete. Das Projekt "Perspektiven durch ehrenamtliches Engagement in Konstanz" läuft laut Stadt seit vergangenem Jahr.

In Konstanz sollen geduldete Geflüchtete durch ehrenamtliche Arbeit eine Perspektive bekommen. In der Stadt gebe es nach eigenen Angaben etwa 160 geduldete Geflüchtete. Sie sind ausreisepflichtig, dürften aber trotz abgelehnten Asylantrags vorübergehend in Deutschland bleiben, beispielsweise wegen fehlender Ausweisdokumente. Die Geflüchteten sollen nun ins Ehrenamt vermittelt werden und dafür auch eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen.

Bessere Sprachkenntnisse und ein strukturierter Alltag für Geflüchtete

Das Projekt "Perspektiven durch ehrenamtliches Engagement in Konstanz" läuft laut Stadt seit vergangenem Jahr. Die Ziele seien unter anderem bessere Sprachkenntnisse und ein strukturierterer Alltag. Bisher wurde ein geduldeter Geflüchteter aus Gambia vermittelt. Er helfe ehrenamtlich in einem Konstanzer Stadtteil-Treffpunkt bei der Vorbereitung des Mittagstisches. Die Resonanz sei sehr positiv.

Die Stadt sucht nun weitere ehrenamtliche Arbeitsplätze in Konstanzer Vereinen oder Institutionen für geduldete Geflüchtete, etwa aus Gambia, Afghanistan oder dem Irak.