Snowboardcrosser Paul Berg vom SC Konstanz hat beim ersten Weltcuprennen dieses Winters keinen Spitzenplatz erreicht. Im italienischen Chiesa in Valmalenco verpasste er am Samstag den Einzug in das Finale knapp und wurde Siebter. Beim zweiten Rennen am Sonntag schied er vor dem Viertelfinale aus und landete auf Rang 17.