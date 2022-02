Siemens in Konstanz vom Verkauf der Post-Sparte betroffen

Siemens Logistics trennt sich von seinem Post- und Paketgeschäft. Das teilte das Unternehmen mit. Von der Übernahme betroffen sind auch rund 500 Beschäftigte am Standort Konstanz.

Siemens in Konstanz ist einer der wichtigsten von insgesamt vier Konzern-Standorten für die Sparte Post- und Paketlogistik in Deutschland. Der gesamte Bereich soll für rund eine Milliarde Euro an den Hamburger Technologiekonzern Körber gehen. Siemens teilte auf Anfrage mit, dass die Arbeitsverhältnisse der betroffenen Beschäftigten vom Eigentümerwechsel unberührt bleiben.

Flughafenlogistik vom Verkauf nicht betroffen

Nicht betroffen vom Verkauf ist offenbar der Geschäftsbereich Flughafenlogistik. Er bleibt bei Siemens Logistics in Konstanz. Siemens Logistics ist in mehr als 60 Ländern aktiv. Hauptkunden sind nach eigenen Angaben Flughäfen sowie Post- und Paketdienstleister. Siemens stellt in Konstanz Brief- und Verteilautomaten her. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Arbeitsplätze abgebaut.

Betriebsrat wertet Übernahme als Erfolg

Von der Übernahme durch den Hamburger Technologiekonzern Körber sind nach Angaben des Siemens-Gesamtbetriebsrates rund 500 Beschäftigte am Standort Konstanz betroffen. Die Entscheidung sei ihnen am Mittwochabend per Email mitgeteilt worden, so Uwe Wiedenbach, Vorsitzender des Konstanzer Betriebsrates.

"Der Betriebsrat wird darauf achten, dass die Zusagen eingehalten werden."

Die Übernahme durch die Körber-Group für insgesamt rund eine Milliarde Euro sei ein Erfolg. Der neue Eigentümer sei kein Unternehmen, das nur an schnellen Gewinnen interessiert sei, so Wiedenbach. Zudem seien Zusagen von Seiten des Managements gemacht worden, dass sich an den Arbeitsbedingungen vorerst nichts ändern werde. Siemens hat nach eigenen Angaben die Sparte verkauft, weil diese nicht mehr ins Portfolio als Technologieunternehmen passe.