In Konstanz hat ein Schneeball am Montag eine 27-jährige Radfahrerin so schwer am Kopf getroffen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie die Polizei berichtet, hatten sich mehrere Jugendliche eine Schneeballschlacht geliefert und dabei versehentlich die Frau getroffen. Es stehe der Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung im Raum.