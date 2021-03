per Mail teilen

Die Blumeninsel Mainau (Kreis Konstanz) wird am Freitag nicht wie geplant in die Saison starten. Grund ist, dass der Kreis Konstanz wegen hoher Infektionszahlen seit Donnerstag die Corona-Notbreme gezogen hat. Deswegen müsse auch die Mainau geschlossen bleiben, so ein Sprecher der Blumeninsel. Wann nun geöffnet werden darf, ist noch völlig unklar.