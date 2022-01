per Mail teilen

Am Landgericht Konstanz wird am Dienstag ein Prozess wegen Totschlags fortgesetzt. Angeklagt ist ein Mann, der im Juli vergangenen Jahres auf der Reichenau seine Ex-Freundin erstochen haben soll. Anschließend soll er die Leiche in sein Auto gelegt und über die A81 geflüchtet sein. Aussagen sollen heute vor Gericht unter anderem Beamte der Spurensicherung.