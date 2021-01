Am Landgericht Konstanz beginnt am Montag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serieneinbrecher. Dem 43-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen September 2018 und September 2019 bundesweit 13 Mal in private Wohnungen eingebrochen zu sein. Zudem sei der Mann in Gewerberäume eingedrungen. Insgesamt stehen laut Anklage 30 einzelne Taten in Konstanz, in Südhessen, im Rheinland und in Schleswig-Holstein zur Verhandlung. Der 43-Jährige entwendete bei den Einbrüchen Diebesgut im Wert von 180.000 Euro und verursachte Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Durch die Einbrüche soll sich der Mann ein dauerhaftes Einkommen verschafft haben, so die Anklage. Es sind drei Verhandlungstage angesetzt.