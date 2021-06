Wegen eines Treffens der sogenannten Tuning- und Poserszene ist es am Samstagabend zu einem größeren Einsatz der Polizei im Landkreis Konstanz gekommen.

Mehr als 300 Menschen hatten sich mit ihren Autos auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Singen getroffen. Dabei störten sie den Betrieb der dortigen Geschäfte, da für Einkaufskunden keine Parkplätze mehr frei waren. Laut Polizei ließen sich die Fahrer mit Campingausrüstung, Grills und Shisha-Pfeifen dort nieder.

Auto-Poser blockierten Stockacher Industriegebiet

Nach Eingreifen der Polizei verlagerte sich das Treffen erst nach Stockach und anschließend weiter nach Konstanz. Durch die vielen Szenefahrzeuge wurde das Stockacher Industriegebiet innerhalb kürzester Zeit komplett blockiert. In Konstanz kam es zu langen Fahrzeugkolonnen, die durch die Stadt fuhren.

Verärgerte Anwohner

Laut Polizei gingen zahlreiche Anrufe von verärgerten Anwohnern ein, die sich über den Lärm und das Fahrverhalten der Auto-Poser beschwerten. Erst als die Fahrzeuge, nach Polizeiangaben größtenteils Schweizer, über die Grenze in die Schweiz fuhren, beruhigte sich die Lage. Auch in Götzis in Vorarlberg sorgten rund 100 getunte Autos auf einem Parkplatz für einen größeren Polizeieinsatz. In Friedrichshafen zählte die Polizei bei Kontrollen mehr als 100 Fahrzeuge der Auto-Poser-Szene. Größere Ansammlungen konnten hier jedoch verhindert werden.