Mehr Menschen im Januar ohne Arbeit

In der Region Bodensee-Oberschwaben ist die Zahl der Arbeitslosen zu Jahresbeginn wieder gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg mitteilte, waren rund 13.500 Menschen arbeitslos gemeldet, über 900 mehr als noch im Dezember. Eine Steigerung zu Jahresbeginn sei aber nicht ungewöhnlich, üblicherweise liefen Arbeitsverträge Ende Dezember aus und Kündigungen würden wirksam. Im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres ist die Arbeitslosigkeit sogar um 25 Prozent zurückgegangen. Generell sank die Zahl der Arbeitslosen am Bodensee und in Oberschwaben im Verlauf des vergangenen Jahres kontinuierlich. Ob sich dieser Trend 2022 fortsetze, sei noch nicht zu vorherzusehen. Die Arbeitslosenquote liegt im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg derzeit bei 3 Prozent. Spitzenreiter im Land - mit der niedrigsten Quote - ist der Kreis Biberach mit 2,2 Prozent. Auch der Kreis Ravensburg liegt mit 2,5 Prozent unter den Top-3 in Baden-Württemberg.