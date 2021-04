Die Verwaltung im Landkreis Konstanz richtet kreisweite Corona-Testtage Ende des Monats ein. Das gab Landrat Zeno Danner am Dienstag auf einer Video-Pressekonferenz bekannt.

Die Verwaltung möchte durch die Testaktion einen Überblick über die Corona-Infektionslage im Landkreis Konstanz bekommen. Möglichst viele der rund 290.000 Einwohner sollen sich an einem bestimmten Tag auf das Coronavirus testen lassen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Städte und Gemeinden verantwortlich für Durchführung

Man hofft, damit Infektionen aufzudecken und Infektionsketten zu unterbrechen. Durchgeführt werden sollen die Schnelltests von den jeweiligen Städten und Gemeinden, so Landrat Zeno Danner. Am Freitag, den 23. April, soll vorrangig an Schulen und in Betrieben getestet werden. In den Städten und Gemeinden sollen die Massentests am 24. und 25. April stattfinden.

Landrat hofft auf Öffnungsperspektiven

Danner hofft, mit der Teststrategie rund 100.000 Menschen dazu zu bringen, sich testen zu lassen. Damit könne man möglicherweise Öffnungsperspektiven schaffen.