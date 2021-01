per Mail teilen

Ein 35-Jähriger soll in Hohenfels (Kreis Konstanz) einen Mann getötet und zwei Kinder schwer verletzt haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen, das teilte die Staatsanwaltschaft Konstanz mit.

Die Tat ereignete sich am Samstagmittag. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Tatverdächtige einen 46-jährigen Mann getötet und zwei Kinder angegriffen haben. Die beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder wurden schwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser, eines der Kinder mit einem Rettungshubschrauber. Laut Staatsanwaltschaft kannten sich die beiden Männer aus einer ehemaligen Geschäftsbeziehung. Das Tatmotiv liege aber noch völlig im Unklaren.

Hintergründe noch unklar

Wie der 46-Jährige getötet wurde und ob die Kinder verwandt sind mit den Männern, dazu machte die Polizei bislang keine Angaben – auch zum Schutz der Kinder und der Familien, so eine Pressesprecherin am Wochenende. Die Angriffe passierten im kleinen Liggersdorf, einem Ortsteil von Hohenfels im Kreis Konstanz, dort kenne jeder jeden.

Tatverdächtiger schwer verletzt

Der ebenfalls schwer verletzte Tatverdächtige wurde von Polizeibeamten nach der Tat festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Weitere Auskünfte, so die Staatsanwaltschaft am Montag, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilen.