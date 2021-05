Die Corona-Zahlen sinken und dadurch wird ab Samstag im Landkreis Konstanz wieder vieles möglich sein, was monatelang nicht mehr ging. Ein Überblick, was ab diesem Wochenende wieder geht und was nicht.

Ein Bier im Freien oder ein gutes Essen, das ist ab Samstag wieder möglich. Denn die Gastronomie darf drinnen und draußen wieder öffnen. Viele Betriebe würden das auch tun, sagt Manfred Hölzl vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Konstanz. Die Gastwirte hätten lange darauf gewartet. Doch die Regeln für die Öffnungen seien streng und für viele Wirte sei noch fraglich, wie diese umzusetzen sind, so Hölzl. So müssen Gäste nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Wie Gastwirte, Hoteliers und Bürger das Wochenende mit den Lockerungen in Konstanz erlebt haben, berichtet unserer Reporterin Esther Leuffen:

Auch Insel Mainau öffnet Außengastronomie

Während auf der Halbinsel Höri etwa das Hotel und Restaurant "Hirschen" wieder geöffnet hat, haben ihre Außengastronomie in Konstanz das "Konzil" am Hafen und die Insel Mainau geöffnet. Am Eingang der Blumeninsel gibt es auch ein Bürgertestzentrum. Die Öffnung in so kurzer Zeit zu stemmen, sei nur im Team gegangen, sagt Gastronomiedirektor Thorben Beck.

"Meine Mitarbeiter kommen jetzt aus der Kurzarbeit zurück. Sie sind hocherfreut jetzt auch kurzfristig wieder Wirken zu dürfen." Gastronomiedirektor der Insel Mainau, Thorben Beck

Viele Museen öffnen kommende Woche

Auch Campingplätze dürfen wieder öffnen. Gäste brauchen einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder müssen regelmäßig einen negativen Corona-Test vorzeigen. Viele Museen und Kultureinrichtungen werden am Samstag noch nicht öffnen, bereiten aber Öffnungen für die kommende Woche vor. So kommen Kunstfreunde in Konstanz ab Dienstag in der Wessenberg-Galerie zum Zug. Ab Donnerstag werden dann zum Beispiel das Rosgartenmuseum, das Bodensee-Naturmuseum mit Sealife und das Hus-Haus öffnen.

Villa Bosch in Radolfzell geöffnet

Gezeigt wird in der Villa Bosch die Ausstellung "Patchwork Heimat". Sie beschäftigt sich mit Fragen wie: Was verstehen Menschen unter Heimat? Welche Gefühle, Gerüche und Geräusche verbinden sie damit? In welchen kleinen Alltagsgeschichten und -routinen steckt das Gefühl von Zugehörigkeit? Studierende der Universität Konstanz haben für Antworten auf diese Fragen Radolfzeller Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Ausstellung in der Villa Bosch wird im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg gezeigt. Besuchszeitfenster können online gebucht werden.

Lockerungen durch stabile Inzidenz unter 100 möglich

Grund für die Lockerungen im Landkreis Konstanz ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter dem Wert von 100 liegt. Auch in anderen Kreisen der Region Bodensee-Oberschwaben werden die Corona-Regeln zumindest etwas gelockert.

Click & Meet in den Kreisen Sigmaringen und Ravensburg

Im Kreis Sigmaringen darf man seit Freitag wieder nach vorheriger Terminvereinbarung im Einzelhandel einkaufen. Notwendig ist zudem ein negativer Corona-Test, davon ausgenommen sind gegen Nachweis geimpfte und genesene Kundinnen und Kunden. Das sogenannte Click & Meet ist wieder möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter den Wert unter 150 gefallen ist.

Auch im Kreis Ravensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 150. Hier treten die Lockerungen ab Sonntag in Kraft. Im Bodenseekreis gelten die Regelungen für einen Inzidenzwert unter 150 bereits seit Mittwoch.