Die Corona-Pandemie bringt Gemeinden in Finanznot. Denn ihnen brechen die Einkünfte aus der Gewerbe- und der Einkommenssteuer weg. Gemeinden mit eigenen Verkehrsbetrieben verkaufen weniger Fahrkarten.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte schon vor einigen Wochen auf das drohende Problem aufmerksam gemacht und für die Gemeinden Staatshilfen gefordert. Die Städte Konstanz und Singen haben Haushaltssperren erlassen.

Einige Bürgermeister in der Region Bodensee-Oberschwaben spüren den Einnahmeausfall schon, andere noch nicht. Elmar Braun, Bürgermeister von Maselheim im Landkreis Biberach, blickt mit Sorgen in die Zukunft. "Es gibt noch keine Zahlen, wie unsere Einnahmen zurückgehen, aber das ist zwangsläufig zu erwarten", so Braun.

Städten fehlen Gewerbesteuereinahmen

Der Bürgermeister von Ochsenhausen (Kreis Biberach), Andreas Denzel berichtet von Betrieben seines Ortes, die die Gewerbesteuer nicht mehr zahlen können. Je größer die Städte, desto größer seien die Einnahmeausfälle durch wegbrechende Gewerbesteuern, sagt Jörg Henle, der Oberbürgermeister von Leutkirch. Seiner Stadt fehle ein niedriger Millionenbetrag . Aber er glaubt, das sei nur der Anfang.

"Wir hoffen natürlich, dass unsere Betriebe möglichst gut durch die Krise kommen, aber ehrlich gesagt, rechne ich schon, dass das in der nächsten Zeit noch ansteigen wird." Jörg Henle, Oberbürgermeister von Leutkirch

Der Nachbarstadt Wangen fehlt nach eigenen Angaben ein siebenstelliger Betrag aus der Gewerbesteuer. Oberbürgermeister Michael Lang vermutet, das sei erst der Anfang. Denn die Stadt hat jeden Monat etwa 300 Vollzeitstellen zu bezahlen. Diese Kosten liefen weiter, während es keine oder kaum Einnahmen gebe, so Lang. "Das heißt, das führt zwangsläufig zu Lücken in den städtischen Finanzen." Bis zum Frühjahr könne seine Stadt die laufenden Ausgaben begleichen. Danach müssten Kredite her. Staatshilfen seien wahrscheinlich unausweichlich, so der Wangener Oberbürgermeister.

"Da braucht es die Solidarität zwischen Bund, Ländern und Kommunen." Michael Lang, Oberbürgermeister von Wangen im Allgäu

Die Stadt Konstanz ist wohl besonders stark betroffen. Die mit 84.000 Einwohnern größte Stadt in der Region Bodensee-Oberschwaben benötigt laut Stadt-Kämmerer Ulrich Schwarz monatlich 50 Millionen Euro, um die laufenden Kosten zu decken. Man gebe jeden Monat etwa 25 Millionen Euro im städtischen Kernhaushalt aus. Dazu käme noch einmal dieser Betrag in den Beteiligungsunternehmen wie Stadtwerken und Entsorgungsbetrieben, so Schwarz.

Städtische Unternehmen verursachen Kosten und keine Einnahmen

Einbußen müsse Konstanz nicht nur bei der Gewerbsteuer verkraften, sondern auch bei ihren Beteiligungsgesellschaften. Denn Parkhäuser, Bäder und vor allem die Schiffsbetriebe, die sonst für viel Geld in der Kasse sorgten, verursachten jetzt hohe Kosten. Schwarz nennt als Beispiel die Weiße Flotte der Stadt Konstanz, die sonst Erträge erwirtschaftet und nun ausschließlich Kosten verursacht. Wie viel Geld der Stadt Konstanz aktuell fehle, werde derzeit errechnet, so der Kämmerer.