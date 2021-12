Im Kreis Konstanz werden die Besuchsregeln in den Krankenhäusern weiter verschärft. Ab nächster Woche sind Besuche in den Akutkliniken nur noch nach Absprache mit den behandelnden Ärzten möglich. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, gilt zudem 2G Plus und eine FFP2-Maskenpflicht.