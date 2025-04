Polizeipräsidium Konstanz sieht Sicherheitslage als gut an

per Mail teilen

Die Sicherheitslage in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und im Schwarzwald-Baar-Kreis ist gut. Das ist ein Ergebnis der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Konstanz für 2024.

Die Kriminalstsatistik des Polizeipräsidiums Konstanz zieht ein überwiegend positives Bild der Lage im vergangenen Jahr. Die Zahl der Straftaten ist gegenüber dem Jahr 2023 nicht gestiegen. Überdurchschnittlich viele Straftaten hat das Polizeipräsidium Konstanz in 2024 aufgeklärt. Knapp 69 Prozent der Straftaten konnten aufgeklärt werden. Man liege deutlich über dem Landesschnitt was Aufklärung angehe, so die Polizei.

Diebe scheitern oft an Sicherheitstechnik

Einen massiven Rückgang gab es - langfristig betrachtet – bei den Wohnungseinbrüchen. Dank der immer besseren Sicherheitstechnik würden Diebe auch immer öfter scheitern, heißt es in dem Bericht. 251 Fälle von Einbrüchen gab es 2024 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz. Jeder dritte Einbruch konnte aufgeklärt werden.

Dagegen wurden mehr Fälle von sexueller Belästigung und von Gewalt angezeigt. Der Anstieg sei auch auf die Zunahme von Fällen mit Kinderpornografie zurückzuführen.

Schon Kinder werden Straftäter

Besonders besorgniserregend sei zudem, dass inzwischen immer jüngere Kinder, also bereits zwischen 10 und 13 Jahren, kriminell werden, so Polizeipräsident Uwe Stürmer. Sie begehen Ladendiebstähle, Sachbeschädigungen und schlagen zu. Dies sieht Stürmer auch als Folge der Coronapandemie, von Social Media und fehlender Erziehung. Hier sei Prävention besonders wichtig.

