Internationales Klimaprojekt am Bodensee mit Pinguinen

Das gemeinsame Klimaschutz-Projekt "Klima Verrückt Stadt" von acht Städten rund um den Bodensee aus Österreich, der Schweiz und Deutschland ist am Donnerstag in Konstanz und Radolfzell gestartet. Botschafter der Aktion sind 16 Pinguine aus einheimischem Tannenholz. Begleitende Infotafeln sollen Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Stadtklima und Artenvielfalt informieren und zum Handeln anregen. Es beteiligen sich die Städte Bregenz, Feldkirch, Lindau, Konstanz, Radolfzell, Singen, St. Gallen und Winterthur.