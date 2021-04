per Mail teilen

Für Konstanzerinnen und Konstanzer des Jahrgangs 1942 sind an diesem Wochenende noch Impftermine im Bodenseeforum in Konstanz frei. Wie die Stadt mitteilte, können sich Interessierte am Donnerstag telefonisch unter der Nummer 07531/900 3002 bei der Stadtverwaltung melden. Verimpft werde der Impfstoff von Astrazeneca. Mitgeimpft werden auch die Lebenspartner, wenn sie mindestens 70 Jahre alt und unter der gleichen Adresse gemeldet sind.