Nach vier Spielen ohne Niederlage hat das Team der HSG Konstanz am Mittwochabend in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TV Hüttenberg verloren. Die Konstanzer unterlagen den Gastgebern in Hessen mit 19:25. Am Sonntag um 17 Uhr steht in die Schänzlehalle das nächste Spiel an, dann gegen die TuS Fürstenfeldbruck.