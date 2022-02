In vielen Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben ist das meiste Personal inzwischen gegen Corona geimpft. Laut den Kliniken des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz sind 96 Prozent der Beschäftigten in Konstanz gegen Covid-19 geimpft, in Singen und Radolfzell sind es 94 Prozent. Ebenfalls über 90 Prozent beträgt die Impfquote bei den SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen mit ihren rund 1.500 Mitarbeitenden an drei Standorten. Zu kämpfen haben die Kliniken allerdings mit Personalausfällen, da zunehmend Beschäftigte zuhause bleiben müssten wegen positiver Fälle in ihrem direkten Umfeld.