Auf dem Rhein ist wieder Hochwasserbetrieb. Das bedeutet: Fahrgäste, die auf dem Schiff von Konstanz nach Schaffhausen fahren, müssen in Diessenhofen umsteigen. Der Pegel des Rheins ist so hoch, dass die Schiffe dort nicht mehr unter der Brücke hindurchfahren können, so die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Erst am Freitag hatte das Unternehmen den Hochwasserbetrieb eingestellt. Nur fünf Tage sind die Schiffe damit durchgehend gefahren.