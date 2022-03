Der Handball-Drittligist "HSG Konstanz" bietet geflüchteten Kindern und Jugendlichen ab sofort kostenloses Handball-Training an. Interessierte sollten sich an die Jugend-Geschäftsstelle wenden, teilte der Verein mit. Auch die Eltern könnten dazu kommen, Kontakte knüpfen und so für einen Moment auch die Situation im Heimatland vergessen, so die HSG.