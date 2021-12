Große Nachfrage nach digitalen Impfnachweisen in der Region Bodensee-Oberschwaben

per Mail teilen

In den Apotheken in der Region ist die Nachfrage nach digitalen Impfnachweisen gestiegen. Denn seit Mittwoch reicht der gelbe Impfpass als Corona-Impfnachweis nicht mehr aus.

Geimpfte müssen nun einen QR-Code zeigen, um ihren Impfstatus für Bereiche nachzuweisen, in denen 2G oder 2G Plus gilt. Vor allem ältere Kunden hätten deshalb Beratungsbedarf, heißt es aus der Konstanzer Seerhein-Apotheke. Viele hätten sich bislang nur mit ihrem gelben Impfpass ausgewiesen. Sie bekommen in ihrer Apotheke ein kostenloses digitales Impfzertifikat mit dem QR-Code ausgedruckt oder für etwa zehn Euro die Immunkarte im Scheckkartenformat.

Auch Nachweis für Auffrischungsimpfung

Hinzu kämen jetzt noch die Menschen, die geboostert seien, also eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, und sich dafür einen neuen digitalen Nachweis ausstellen ließen. Auch in der Ravensburger Apotheke am Frauentor ist schon seit Tagen mehr los als üblich. Die Nachfrage nach dem digitalen Impfzertifikat habe sich verdoppelt.